SON DAKİKA! Başkan Erdoğan seçim kararını açıkladı! 14 Mayıs vurgusu: Tek gündemimiz deprem

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada seçim gündemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan "Tek gündemimiz deprem" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 14 MAYIS VURGUSU

Başkan Erdoğan "Bizim tek gündemimiz deprem. Deprem yaralarını sarmaktır. Aziz milletim seçim süreci beraberinde getirdiği yıpratıcı siyasi gerilimler ve gündemi kilitlemesi sebebiyle bu çabaları gölgeleme riski taşıyor. Halbuki Türkiye'nin ihtiyacı ülkenin tüm kayıplarını hızla telafi edecek odaklanmadır. Seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması şarttır. Seçimlerin 14 Mayıs tarihinde yapılmasının bize bu imkanı vereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklama: "Seçim kararını 10 Mart'ta alacağız" | Video

"10 MART'TA SEÇİM KARARI ALACAĞIZ"

Erdoğan "Ülkemizin bir bölümü yıkılmışken siyasi çekişmelerle polemiklerle kavgalarla örülü bir seçim kampanyası yapmayı içimize sindiremiyoruz. Depremin ilk gününden itibaren siyasi tartışmalara girmedik. Milletimizi devletine karşı tahrik edenleri de, çalışmaları tehlikeye atanları da insanımız can derdindeyken mal bölüşümü derdine düşenleri de duyduğumuz gördüğümüz her şeyi not ettik. 10 Mart'ta seçim kararı alacağız." diye ekledi.