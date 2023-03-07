"MUTSUZLUĞUMUN NEDENİ DEPREM" DEDİ AMA...

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fatih Altaylı'nın canlı yayın konuğu olduğu programda yine bir skandala imza attı. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kamuoyuyla paylaşıldığı anlarda Saadet Partisi önündeki görüntüsü için epey ilginç bir savunma gerçekleştirdi.

BİR DAKİKA SONRA KAHKAHA ATTI

Akşener, deprem nedeniyle psikolojik olarak etkilendiğini ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı sıralarda mutsuz göründüğünü söyledi. Akşener tam bu açıklamayı yaptıktan bir dakika sonra ise canlı yayında Altaylı ile birlikte kahkaha boğuldu.

Son dakika: Meral Akşener'in 'iki yüzlü' siyaseti! Deprem duyarlılığı 1 dakika sürdü | Video

İşte o anlar ise canlı yayında kemaralara böyle yansıdı.