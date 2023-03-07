Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Meral Akşener'in 'iki yüzlü' siyaseti! Deprem duyarlılığı 1 dakika sürdü
Giriş Tarihi: 7.3.2023 22:41 Son Güncelleme: 7.3.2023 22:53

Son dakika: Meral Akşener'in 'iki yüzlü' siyaseti! Deprem duyarlılığı 1 dakika sürdü

Son dakika... Altılı Koalisyon'daki krizin mimarı olan ve desteklemediği için masadan kalktığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ertesi gün imza atmak zorunda kalan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni bir skandala imza attı. Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kamuoyuna açıklandığı anlardaki mutsuz görüntüsü dikkat çekmişti. Akşener katıldığı canlı yayında bu görüntünün deprem nedeniyle üzüntüsünün yansıması olduğunu iddia etti. Oysa Akşener sadece bir dakika sonra aynı yayında kahkahaya boğuldu.

Son dakika: Meral Akşener’in ’iki yüzlü’ siyaseti! Deprem duyarlılığı 1 dakika sürdü

Son dakika haberleri... Türkiye'de siyaset arenası Altılı Koalisyon'un son günlerde kriz üzerine kriz yaşaması nedeniyle ısındı. Masadaki krizin mimarı ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Meral Akşener, masadaki diğer beş partinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemesi nedeniyle Altılı Koalisyon'a rest çekmiş ve hızını alamayıp dayatmaya uğradığını dile getirerek ittifak ortaklarına zehir zemberek sözler söylemişti.

ÖNCE REDDETTİ SONRA KABULLENDİ

Altılı Koalisyon'un görünen krizi ise daha sonra Meral Akşener'in sözlerini unutup Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmesiyle farklı bir boyuta taşındı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması şartıyla masaya dönen Akşener, şimdilik mevcut durumu kabullendi.

"MUTSUZLUĞUMUN NEDENİ DEPREM" DEDİ AMA...

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fatih Altaylı'nın canlı yayın konuğu olduğu programda yine bir skandala imza attı. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kamuoyuyla paylaşıldığı anlarda Saadet Partisi önündeki görüntüsü için epey ilginç bir savunma gerçekleştirdi.

BİR DAKİKA SONRA KAHKAHA ATTI

Akşener, deprem nedeniyle psikolojik olarak etkilendiğini ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı sıralarda mutsuz göründüğünü söyledi. Akşener tam bu açıklamayı yaptıktan bir dakika sonra ise canlı yayında Altaylı ile birlikte kahkaha boğuldu.

Son dakika: Meral Akşener'in 'iki yüzlü' siyaseti! Deprem duyarlılığı 1 dakika sürdü | Video

İşte o anlar ise canlı yayında kemaralara böyle yansıdı.

SON DAKİKA! Mutsuz görüntüsü çok konuşulmuştu! Meral Akşener o anları böyle yorumladı: Tuhaf bir ışık geldi

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Meral Akşener'in 'iki yüzlü' siyaseti! Deprem duyarlılığı 1 dakika sürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA