Son dakika haberleri... Türkiye'de siyaset arenası Altılı Koalisyon'un son günlerde kriz üzerine kriz yaşaması nedeniyle ısındı. Masadaki krizin mimarı ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Meral Akşener, masadaki diğer beş partinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemesi nedeniyle Altılı Koalisyon'a rest çekmiş ve hızını alamayıp dayatmaya uğradığını dile getirerek ittifak ortaklarına zehir zemberek sözler söylemişti.
ÖNCE REDDETTİ SONRA KABULLENDİ
Altılı Koalisyon'un görünen krizi ise daha sonra Meral Akşener'in sözlerini unutup Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmesiyle farklı bir boyuta taşındı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması şartıyla masaya dönen Akşener, şimdilik mevcut durumu kabullendi.
"MUTSUZLUĞUMUN NEDENİ DEPREM" DEDİ AMA...
Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fatih Altaylı'nın canlı yayın konuğu olduğu programda yine bir skandala imza attı. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kamuoyuyla paylaşıldığı anlarda Saadet Partisi önündeki görüntüsü için epey ilginç bir savunma gerçekleştirdi.
BİR DAKİKA SONRA KAHKAHA ATTI
Akşener, deprem nedeniyle psikolojik olarak etkilendiğini ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı sıralarda mutsuz göründüğünü söyledi. Akşener tam bu açıklamayı yaptıktan bir dakika sonra ise canlı yayında Altaylı ile birlikte kahkaha boğuldu.
Son dakika: Meral Akşener'in 'iki yüzlü' siyaseti! Deprem duyarlılığı 1 dakika sürdü | Video
İşte o anlar ise canlı yayında kemaralara böyle yansıdı.