Video Haber Son dakika: Meral Akşener'in 'iki yüzlü' siyaseti! Deprem duyarlılığı 1 dakika sürdü | Video
Son dakika: Meral Akşener'in 'iki yüzlü' siyaseti! Deprem duyarlılığı 1 dakika sürdü | Video

Son dakika: Meral Akşener'in 'iki yüzlü' siyaseti! Deprem duyarlılığı 1 dakika sürdü | Video

07.03.2023 | 22:20

Son dakika... Altılı Koalisyon'daki krizin mimarı olan ve desteklemediği için masadan kalktığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ertesi gün imza atmak zorunda kalan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni bir skandala imza attı. Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kamuoyuna açıklandığı anlardaki mutsuz görüntüsü dikkat çekmişti. Akşener katıldığı canlı yayında bu görüntünün deprem nedeniyle üzüntüsünün yansıması olduğunu iddia etti. Oysa Akşener sadece bir dakika sonra aynı yayında kahkahaya boğuldu.

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