Son dakika: Meral Akşener'in 'iki yüzlü' siyaseti! Deprem duyarlılığı 1 dakika sürdü | Video
Son dakika... Altılı Koalisyon'daki krizin mimarı olan ve desteklemediği için masadan kalktığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ertesi gün imza atmak zorunda kalan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni bir skandala imza attı. Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kamuoyuna açıklandığı anlardaki mutsuz görüntüsü dikkat çekmişti. Akşener katıldığı canlı yayında bu görüntünün deprem nedeniyle üzüntüsünün yansıması olduğunu iddia etti. Oysa Akşener sadece bir dakika sonra aynı yayında kahkahaya boğuldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:47
Kayserililer depremlerin ardından akşamı parklarda geçiriyor | Video 07.03.2023 | 23:04
00:35
MSB Hatay’da kurduğu okulda çizgi film gösterimi yaptı | Video 07.03.2023 | 22:48
01:07
00:41
03:42
06:02
10:31
00:39
Bangladeş’te patlama: 14 ölü, 70’den fazla yaralı | Video 07.03.2023 | 17:55
07:36
Bakan Kurum: "21 bin 62 konutumuzun yapımına başladık" | Video 07.03.2023 | 16:39
07:51
Son Dakika: Brunei Sultanı Ankara'da... | Video 07.03.2023 | 16:48
02:47
Hilal Kaplan | Kumar masasına dönüş 07.03.2023 | 16:05
04:32
Mehmet Barlas | Tükürdüğünün yalayan pişkin muhalefet 07.03.2023 | 16:00
03:38
02:32
09:07
01:26
45:29
07:39
22:19
02:12
Berat Kandili'nde duygusal anlar yaşandı | Video 07.03.2023 | 00:37