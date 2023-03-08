Aslı Baykal’dan 6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüne yorum: Kara mizah gibi

"KARA MİZAH GİBİ"

Baykal, İmamoğlu ile Yavaş hakkında Millet İttifakı'nın yol haritasında yer alan 12. maddeyi de yorumlayarak, "İstanbulluların 15 milyon nüfuslu şehri yönetmesi ve icraat yapması için oy verdiği belediye başkanının sürekli İstanbul dışında olması yeterince tuhafken, Türkiye'nin en problemli ve en büyük iki kentinin belediye başkanlarının şehirlerine ek olarak Türkiye'yi de yönetecek olmaları kara mizah gibi" dedi.

BAYKAL, İYİ PARTİ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Baykal ayrıca dün şu açıklamayı da yapmıştı: "İYİ Partililer dönüşü olmayan yola girdiler. Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse; Genel başkan koltuğuna yerleşince kendisini CHP genel başkanlığına taşıyan Önder Savı hemen nasıl görevden aldıysa ilk iş Akşener'i yetkisizleştirir. İcracı bakanlıklar İYİ Parti'ye verilmez. İYİ Parti herhangi bir konuya karşı çıkarsa HDP dışarıdan, (belki de içeriden) destek olur. İYİ Parti vekillerini de kendi gücüyle seçtireceğinden, böyle bir ittifak ile büyümesi değil yalnızca küçülmesi söz konusu."

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