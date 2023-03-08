Aslı Baykal’dan 6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüne yorum: Kara mizah gibi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı önermesi ardından yaşanan kriz önceki gün Akşener'in 6'lı koalisyon masasına geri dönmesiyle başka bir boyut kazandı.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI FORMÜLÜ TARTIŞMAYA NEDEN OLDU
6'lı masada yaşanan krizin ardından Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan edilmesi, genel başkanlardan cumhurbaşkanı yardımcısı olacağının açıklanması ve İmamoğlu ile Yavaş'ın belediye başkanlıklarının yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun istemesi koşuluyla cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alacaklarının ilanı tartışmalara neden oldu.
"HERHANGİ BİR İCRAAT YAPMAYACAĞIZ, BİZ MAKAM PAYLAŞIYORUZ"
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da 6'lı koalisyonu ve makam paylaşımı hakkında sosyal medyadan değerlendirmelerde bulundu. Baykal, "Altılı masa 'herhangi bir icraat yapmayacağız, biz makam paylaşıyoruz' diyor gözümüzün içine bakarak" ifadelerini kullandı.
"KARA MİZAH GİBİ"
Baykal, İmamoğlu ile Yavaş hakkında Millet İttifakı'nın yol haritasında yer alan 12. maddeyi de yorumlayarak, "İstanbulluların 15 milyon nüfuslu şehri yönetmesi ve icraat yapması için oy verdiği belediye başkanının sürekli İstanbul dışında olması yeterince tuhafken, Türkiye'nin en problemli ve en büyük iki kentinin belediye başkanlarının şehirlerine ek olarak Türkiye'yi de yönetecek olmaları kara mizah gibi" dedi.
BAYKAL, İYİ PARTİ İÇİN NE DEMİŞTİ?
Baykal ayrıca dün şu açıklamayı da yapmıştı: "İYİ Partililer dönüşü olmayan yola girdiler. Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse; Genel başkan koltuğuna yerleşince kendisini CHP genel başkanlığına taşıyan Önder Savı hemen nasıl görevden aldıysa ilk iş Akşener'i yetkisizleştirir. İcracı bakanlıklar İYİ Parti'ye verilmez. İYİ Parti herhangi bir konuya karşı çıkarsa HDP dışarıdan, (belki de içeriden) destek olur. İYİ Parti vekillerini de kendi gücüyle seçtireceğinden, böyle bir ittifak ile büyümesi değil yalnızca küçülmesi söz konusu."Yüz ifadesi öyleydi çünkü perdenin arkası karışık: "Meral Akşener masaya oturmaya zorlandı!" 6'lı koalisyonda zoraki oyun | İmamoğlu ve Yavaş formülü sonrası masada kavga: Nasıl haberin olmaz!