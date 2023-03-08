6’lı koalisyonda zoraki oyun | İmamoğlu ve Yavaş formülü sonrası masada kavga: Nasıl haberin olmaz!

BİZ ÇOK YORULDUK

Ortamın gerginleşmesi üzerine Akşener bir kez daha masadan kalkmayı teklif etti. Babacan daha da sinirlenerek, "Hanımefendi, biz çok yorulduk. Kalkıyorsanız kalkın, biz de bir an evvel işimize bakalım" ifadelerini kullandı.