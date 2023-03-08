Giriş Tarihi: 08.03.2023 08:17
Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
08:17
6'lı koalisyonda zoraki oyun | İmamoğlu ve Yavaş formülü sonrası masada kavga: Nasıl haberin olmaz!
Millet İttifakı'nda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in nasıl ikna edildiği ortaya çıktı. Akşener'in masayı terk ederken çağrıda bulundu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı atamasının hemen değil, "uygun görüldüğü tarihte atayacak" şeklinde bir ara formüle bağlandığı belirtildi. Böylece her iki başkanın da yerel seçimlere kadar görev sürelerini yapacakları vurgulandı.