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Haberler Galeri 6'lı koalisyonda zoraki oyun | İmamoğlu ve Yavaş formülü sonrası masada kavga: Nasıl haberin olmaz!
Giriş Tarihi: 08.03.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 08:17

6'lı koalisyonda zoraki oyun | İmamoğlu ve Yavaş formülü sonrası masada kavga: Nasıl haberin olmaz!

Millet İttifakı'nda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in nasıl ikna edildiği ortaya çıktı. Akşener'in masayı terk ederken çağrıda bulundu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı atamasının hemen değil, "uygun görüldüğü tarihte atayacak" şeklinde bir ara formüle bağlandığı belirtildi. Böylece her iki başkanın da yerel seçimlere kadar görev sürelerini yapacakları vurgulandı.

HAKAN TEKİN
6’lı koalisyonda zoraki oyun | İmamoğlu ve Yavaş formülü sonrası masada kavga: Nasıl haberin olmaz!

Altılı koalisyon masasında İYİ Parti'nin zoraki geri dönüşünün arka planında neler oldu? Rest çeken belediye başkanları daha sonra ayağına gönderilen Akşener'in masaya dönüşü ve ikna sürecine ilişkin gelişmelerin perde arkasını SABAH açıklıyor:

Akşener'in 6'lı masa toplantısına katılmasının ardından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan söz alarak, "Masayı bir kumar masası, noter masası olarak nitelendirmeniz son derece nezaketsiz ve haksızlık" dedi.

6’lı koalisyonda zoraki oyun | İmamoğlu ve Yavaş formülü sonrası masada kavga: Nasıl haberin olmaz!

HİÇBİR GENEL BAŞKANIN HABERİ YOK

Yüzü asılan Akşener yanıt vermeyince Babacan, "Siz toplantıya gelmek üzereyken, partinizin sözcüsü Kürşat Zorlu açıklama yapıp belediye başkanlarının icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olması koşuluyla sizin masaya geri döndüğünüzü açıklıyor. Bundan hiç bir genel başkanın haberi yok. Bunu bize sormadınız" diye devam etti.

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6’lı koalisyonda zoraki oyun | İmamoğlu ve Yavaş formülü sonrası masada kavga: Nasıl haberin olmaz!

NASIL HABERİNİZ OLMAZ!

Babacan'ın sözünü kesen Akşener, "Bu açıklamadan haberim yok" diyerek araya girdi. Babacan ise "Nasıl olmaz, siz partinin genel başkanı değil misiniz? Sizden habersiz parti sözcüsü nasıl açıklama yapabilir?" sorusunu yöneltti.

6’lı koalisyonda zoraki oyun | İmamoğlu ve Yavaş formülü sonrası masada kavga: Nasıl haberin olmaz!

BİZ ÇOK YORULDUK

Ortamın gerginleşmesi üzerine Akşener bir kez daha masadan kalkmayı teklif etti. Babacan daha da sinirlenerek, "Hanımefendi, biz çok yorulduk. Kalkıyorsanız kalkın, biz de bir an evvel işimize bakalım" ifadelerini kullandı.

6’lı koalisyonda zoraki oyun | İmamoğlu ve Yavaş formülü sonrası masada kavga: Nasıl haberin olmaz!

ZORAKİ OYUN BÖYLE KURULMUŞ

Akşener ayağa kalkınca, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu araya girerek tarafları sakinleştirdi. Toplantıya verilen arada Deva, Gelecek ve DP'nin hukukçu kurmaylarıyla yapılan görüşmelerde, iki belediye başkanının icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olmasının mümkün olmadığı, Anayasa'ya aykırı olduğu ortaya çıkıyor. Tekrar masaya dönüldüğünde, Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, iki belediye başkanının icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını kabul etmeyeceklerini açıklıyorlar. Yapılan değerlendirme sonrasında aranan formül bulunuyor. Seçilecek cumhurbaşkanının "uygun göreceği zamanda atama yapacağı" şeklinde tanım yapılıyor ve sorun böyle aşılıyor.

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