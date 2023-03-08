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Giriş Tarihi: 08.03.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 07:31

Yüz ifadesi öyleydi çünkü perdenin arkası karışık: "Meral Akşener masaya oturmaya zorlandı!"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandığı anlarda masadan ayrılıp tekrar geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesi gündem olmuştu. Geçen hafta kumar ve noter masası dediği ittifaktan ayrılıp krizin ardından yeniden gelen Akşener'in takındığı tutum ve yüzündeki mutsuz ifade çok tartışılırken. Akşener'in tutumu ve yüz ifadesine ilişkin toplumun tüm kesimlerinden ilginç açıklamalar geldi.

Halit TURAN
FATMA DAMLA KAYAYERLİ
KORAY ERDOĞAN
İLKER TURAK
Yüz ifadesi öyleydi çünkü perdenin arkası karışık: Meral Akşener masaya oturmaya zorlandı!

Son dakika haberler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması sırasında masadan ayrılıp tekrar geri dönen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesi dikkat çekti. Geçen haftaki açıklamasında, "Ne bir kumar masasında, ne de bir noter masasında olacağız" diyen ifadelerini kullanarak masadan kalkıp, krizin ardından yeniden masaya oturan Akşener'in takındığı tutum ve yüzündeki mutsuz ifade büyük tepki topladı. Akşener'in tutumu ve yüz ifadesine ilişkin toplumun tüm kesimlerinden ilginç açıklamalar geldi.

İşte Meral Akşener'in 'masanın kaybedeni' olduğu vurgusu ile dolu o açıklamalar:

Yüz ifadesi öyleydi çünkü perdenin arkası karışık: Meral Akşener masaya oturmaya zorlandı!

MASAYA OTURMAYA ZORLANDI

* Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Prof. Dr. Zakir Avşar:

Ağır sözler söylemesine rağmen masaya dönmek zorunda kaldı. Meral Akşener'in surat ifadesi, hem ağır sözlere rağmen bu masaya dönmesinin hem de masadan istediğini alamadığının bir göstergesiydi. Yayınlanan yol haritasında da Meral Akşener'in iki belediye başkanının aktif olarak Cumhurbaşkanı yardımcılığı yapma isteğinin de tam anlamıyla olmadığı açıkça görülmüştür. Akşener tatmin olmadı ancak başka şansı yoktu. İYİ Parti kendisini masaya çok bağlamıştı. Meral Akşener'in masadan kalkmasının ardından parti içinde istifa tehditleri oldu. Uzlaşması baskısı yapıldı ve tekrar Meral Akşener masaya oturmaya zorlandı. Yüz ifadesi de aslında bunun göstergesiydi. Meral Akşener'in bu süreçte yaptıklarının sandığa yansıması olacaktır. Koalisyonun ne olacağını Türkiye nelere gebe olduğu bu süreçte görülmüştür.. Gençler koalisyon dönemlerini görmedi ancak son günlerde 6'lı masada yaşanan bu kriz adeta bunun fragmanı olmuştur

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Yüz ifadesi öyleydi çünkü perdenin arkası karışık: Meral Akşener masaya oturmaya zorlandı!

KILIÇDAROĞLU İLK İŞ AKŞENER'İ YETKİSİZLEŞTİRİR

* CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal:

İyi Parti'liler dönüşü olmayan yola girdiler. Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse; Genel Başkan koltuğuna yerleşince kendisini CHP Genel Başkanlığına taşıyan Önder Sav'ı hemen nasıl görevden aldıysa ilk iş Akşener'i yetkisizleştirir. İcracı bakanlıklar İyi Parti'ye verilmez. İyi Parti herhangi bir konuya karşı çıkarsa HDP dışarıdan, (belki de içeriden) destek olur. İyi Parti vekillerini de kendi gücüyle seçtireceğinden, böyle bir ittifak ile büyümesi değil yalnızca küçülmesi söz konusu.

Yüz ifadesi öyleydi çünkü perdenin arkası karışık: Meral Akşener masaya oturmaya zorlandı!

"ONLAR İÇİN MEMLEKET SÖZ KONUSU DEĞİL"

* CHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Milletvekili Mehmet Sevigen:

Güvensizlik var tamamen. Toplumun güveni kayboldu. En küçük bir konuda anlaşamayan insanlar, Türkiye'nin önemli meselelerinde nasıl anlaşacaklar? 'Bu masada dostluk, arkadaşlık, demokrasi, birlik beraberlik, ulusal birlik var' diyorlardı ya. Bunların hepsinin yalan olduğu, 6'lı masada yalnızca çıkar olduğu ortaya çıktı. Bunun toplumun önünde tartışılması da millete büyük bir iyilik yapıldı. Millet herkesin ne olduğunu gördü. Onlar için memleket, ülke filan söz konusu değil, mavi vatan söz konusu değil. Libya, Kıbrıs söz konusu değil. Hele deprem hiç söz konusu değil. Meral Hanım'ın hırsı aklının önüne geçmiş bir vaziyette. Üst akılın bir araya getirdiği 6'lı masa bu. Zoraki evlilikler çok kısa sürer. Bunlarınki zoraki evlilik. 6'lı masada milletvekili dağıtımı başladığında çatırtı olacak. Bunlar seçime kadar toparlanacaklarını zannetmiyorum. Bak depremi de unuttular dört-beş gündür"

Yüz ifadesi öyleydi çünkü perdenin arkası karışık: Meral Akşener masaya oturmaya zorlandı!

* CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek:

12 maddelik taahhütname ile sistemin yürüme ihtimali yok. Cumhurbaşkanı tamamen vesayet altına alındı. Kendi başına sadece köşkte yemek yiyebilecek. (Akşener'in ayrılığı) Meral Akşener'in kesin kararlı olduğu değerlendiriliyordu. Ne oldu. Tehdit edildi. Başka bir açıklaması yok. Yaşar Okuyan dosyalarla geldi 'bitireceğim onu' dedi. Bir şekilde Meral Akşener tehdit edildi. Yoksa öyle bir kıvırma olamaz. Masada öteki durumunda İYİ parti ve bakanlık verseler bile Cumhurbaşkanı seçildikten sonra şutlayabilir. İYİ Parti ile işi bittikten sonra hiçbir şey vermeyebilirler. Şu anda masanın en güçsüz partisi İYİ Parti. Kendini o hale getirdi. Akşener istediğini kesinlikle alamadı.

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