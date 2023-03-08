Giriş Tarihi: 08.03.2023 07:31
Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
07:31
Yüz ifadesi öyleydi çünkü perdenin arkası karışık: "Meral Akşener masaya oturmaya zorlandı!"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandığı anlarda masadan ayrılıp tekrar geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesi gündem olmuştu. Geçen hafta kumar ve noter masası dediği ittifaktan ayrılıp krizin ardından yeniden gelen Akşener'in takındığı tutum ve yüzündeki mutsuz ifade çok tartışılırken. Akşener'in tutumu ve yüz ifadesine ilişkin toplumun tüm kesimlerinden ilginç açıklamalar geldi.