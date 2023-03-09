CHP’li başkandan vicdanları sızlatan tepki: Taziyelere cevap verdi diye işten atılmıştı...

AK Partili Yerlikaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin konuşma yapan CHP ve HDP'Ii kadın meclis üyelerince buna değinilmemesini eleştirdi. Yerlikaya, Seçer'e konuyu inceleme çağrısı yaparak, "Hatice Kömürcü'nün telefonla konuştuğu için işten çıkartılması doğru değil. Bununla ilgili size yakışan sizin bu iş ile ilgilenmenizdi" dedi.

"BİNLERCE İNSAN ÖLDÜ DRAMATİZE ETMEYİN"

Belediye Meclis Toplantısında konu ile ilgili eleştiriye Başkan Vahap Seçer'den skandal bir savunma geldi. Seçer, "Herkesin yakını vardı, binlerce insan öldü. Dramatize etmeyin, bir idari işleyişi, deprem dolayısıyla istismar edilmesini üzüntüyle dinledim" diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 6 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Hatice Kömürcü, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminde 6 yakınını kaybetti, taziye mesajlarına cevap verdiği için işine son verildi.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat A.Ş. bünyesinde fiilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü sevk ve idaresinde Özel Güvenlik görevlisi olarak çalışan Hatice Kömürcü, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminde, hem birinci derece akrabası olan aynı zamanda eşinin annesi, babası, iki ablası ve iki eniştesi yıkılan binanın altında kaldığı haberini aldı. Yaşanan süreçte 10 gün rapor alan Kömürcü, eşi ile Kahramanmaraş'a gitti.

Kömürcü ailesi, günler sonra yerle bir olan apartmanın altından 6 yakınının cenazelerini çıkartabildi. Kömürcü çifti, aile yakınlarının cenazelerini toprağa verdikten sonra Mersin'e döndü.

Raporunun bitmesinin ardından Mersin'e dönerek bağlı olduğu birimde çalışmaya başlaya Hatice Kömürcü, gelen taziye telefonlarına mesai saatleri içerisinde cevap verdiği için, mesai saatlerinde telefonla konuştuğu için güvenlik zafiyetine sebep verdiği gerekçe gösterilerek, belediyede ne görev yaptığı belli olmayan ve Vahap Seçer'in kara kutusu olarak adlandırılan eski özel kalem Doğukan Uyan tarafından işten çıkarıldığı ortaya çıktı. Karar ise Hatice Kömürcü'ye SMS ile gönderildi.