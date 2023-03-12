Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu: Asırlarca oynanan oyunları çöpe atma vakti gelmiştir!
Giriş Tarihi: 12.3.2023 19:27 Son Güncelleme: 12.3.2023 19:27

Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu: Asırlarca oynanan oyunları çöpe atma vakti gelmiştir!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde incelemelerini sürdürerek çalışmaları yerinde takip ediyor. Başkan Erdoğan, devlet ve millet imkanlarının tamamının seferber edildiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, "İlk asrını geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bize sunduğu güven, huzur ve refah çatısına daha sıkı sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Coğrafyamızda asırlarca oynanan oyunları artık çöpe atma, kendi oyunumuzu yazma, yönetme ve sergileme vakti gelmiştir" dedi.

Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı vurgusu: Asırlarca oynanan oyunları çöpe atma vakti gelmiştir!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Samandağ'da muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu. Başkan Erdoğan, depremden etkilenen Hatay'a ilişkin "Acil ihtiyaç olan 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasını 1 yıl içinde bitirecek planlamayla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, "Devletin ve milletin imkanlarının tamamının deprem bölgesi için seferber edildiğinden kimse şüphe etmesin." açıklamasında bulundu.

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TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU: ASIRLARCA OYNANAN OYUNLARI ÇÖPE ATMA VAKTİ GELMİŞTİR

Başkan Erdoğan, "İlk asrını geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bize sunduğu güven, huzur ve refah çatısına daha sıkı sahip çıkmalıyız. Coğrafyamızda asırlarca oynanan oyunları artık çöpe atma, kendi oyunumuzu yazma, yönetme ve sergileme vakti gelmiştir." dedi.

Erdoğan, "Cumhuriyetimizin yeni asrını, hayallerimizin peşinde, vizyonumuzu inşa ederek, programlarımızı uygulayarak Türkiye Yüzyılı haline getirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu: Asırlarca oynanan oyunları çöpe atma vakti gelmiştir!
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