Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı vurgusu: Asırlarca oynanan oyunları çöpe atma vakti gelmiştir!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Samandağ'da muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu. Başkan Erdoğan, depremden etkilenen Hatay'a ilişkin "Acil ihtiyaç olan 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasını 1 yıl içinde bitirecek planlamayla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, "Devletin ve milletin imkanlarının tamamının deprem bölgesi için seferber edildiğinden kimse şüphe etmesin." açıklamasında bulundu.

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