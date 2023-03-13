Binali Yıldırım'dan Yeniden Refah Partisi ile görüşme hakkında açıklama: Yeni gelişmeler olacak

"TÜRK DEVLETLERİ BİRLİĞİ, KARDEŞLİĞİ, DAYANIŞMAYI DÜNYAYA İLAN EDECEK"

Deprem sonrası süreçte Türk devletlerinden ve Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerden gelen yardım ve desteğe vurgu yapan Yıldırım, "Teşkilatımızın kıymeti ve önemi bu felaket günlerinde bir kez daha ortaya çıktı. Sayın Genel Sekreterin ifade ettiği gibi önümüzdeki 16 Mart Perşembe günü itibariyle aslında planlanmayan ve bu felaket sonrası Türkiyemiz ile dayanışmayı hedefleyen bir liderler zirvesi gerçekleşecek. Bir anlamda Türkiye'nin bu zor günlerinde dayanışma amacını taşıyor bu toplantı. Bu olağanüstü liderler zirvesi Ankara'da gerçekleşecek. Tabii buraya devlet başkanları, hükümet başkanları, Aksakallılar ve Dışişleri Bakanları, tabiatıyla Türk devletleri teşkilatından üst düzey yetkililer iştirak edecek. Burada bir kez daha, beş asıl üç gözlemci üyeden oluşan Türk devletleri teşkilatı, aralarındaki dayanışmayı, birliği, kardeşliği bütün dünyaya ilan etmiş olacaklar. Bildiğiniz gibi bir süre önce bu son zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de gözlemci üye olarak teşkilatta yerini aldı. Halen teşkilatımızda üç gözlemci, beş asil üyemiz var. Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan da asıl üye olarak yerini almış durumda. Türk Devletleri Teşkilatı'nın İstanbul'da merkezi ve yeri, burada bulunduğumuz mekan. Genel sekreterimiz ve arkadaşlar da burada faaliyetlerini sürdürüyorlar. Aksakallı Türk Devletleri Teşkilatı'nın Aksakallı'nın burada çalışma yeri var. Aynı zamanda bir de Ankara'da var.