SON DAKİKA: Binali Yıldırım'dan Yeniden Refah açıklaması: "Bu hafta..." | Video
Seçime kısa bir süre kaldı. İki ittifaka ilişkin kafalarda pek çok soru işareti var. AK Parti Başkanvekili Binali Yıldırım, A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın sorularını yanıtladı. Yıldırım, Yeniden Refah Partisi ile görüşme ile ilgili "Davetimiz olumlu karşılandı" yanıtını verdi. 6’lı koalisyonda HDP düğümüne tepki gösteren Yıldırım, “Bu yeni değil, demek ki pazarlıklar uzun sürmüş.” dedi..
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