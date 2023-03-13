İzmir ve Manavgat’ta evlerine kavuşan vatandaşlar SABAH’a konuştu: ‘Cumhurbaşkanımız söz verdiyse yapar’





Ahmet Çatal: Cumhurbaşkanımız, yangının ilk dakikasından itibaren devleti seferber etti. Yanan 3 katlı evimin yerine bir yılda 3 ayrı ev yapıp bize teslim etti. Bu kadar kısa sürede yapılıp teslim edileceğini hayal bile edemezdik. Depremzedelere de söz verdiği gibi bir yılda yapar. Eşim İkbal Çatal (76) ile birlikte 2 katlı evimizde mutlu ve huzurlu yaşıyoruz.