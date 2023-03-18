Seyahat süresi 25 dakikaya düşüyor! Başkan Erdoğan, Gelibolu – Eceabat Devlet Yolu’nu açtı

Son dakika haber... Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl anma gününde, tarihi bir açılış daha gerçekleştiriliyor. Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu – Eceabat Devlet Yolu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bundan 108 yıl önce Çanakkale geçilmez diyerek düşmana göğsünü siper eden aziz şehitlerimizin hatıraları bizimle yaşıyor. Bu mücadelenin dünyada pek az eşi benzeri vardır. Hiç şüphesiz bu aynı zamanda en fazla insan kaybını yaşadığımız savaşımızdır. Bu kayıpların hüznü hala yüreklerimizdedir. Ülke ve millet olarak bize son dönemde, karşılaştığımız sınamaların üstesinden gelme saiklerinin başında Çanakkale Zaferi geliyor. Milletimizin iradesini gasp etmeye karşı verdiğimiz tüm mücadelelerde Çanakkale kahramanlarını örnek aldık. Yaşadığımız her sıkıntda mücadelemizi Çanakkale ruhundan aldığımız feyzle yürütüyoruz.

Bugün 108 yıl sonra bir kez daha şehitlerimizin aziz hatıralarını yad etmek için buradayız. Bölgeyi ecdadın hatırasına yakışır bir şekilde geliştirdik.

1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu başta olmak üzere eserlerimizle bölgeyi geleceğe hazırlıyoruz.

Tahıl koridoru anlaşmasının süresi bugün bitiyordu. İki tarafla yaptığımız görüşmelerle bu sürenin uzatılmasını sağladık.

4 ADET TÜNEL YER ALIYOR

Tamamlanan kesimde tek tüplü inşa edilen 2 bin 560 metrelik T-1 tüneli, 644 metrelik T-1A tüneli, 1355 metrelik T-2 tüneli ve 792 metrelik T-3 tüneli olmak üzere toplam 5 bin 351 metre uzunluğunda 4 adet tünel yer alıyor.