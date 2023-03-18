Son Dakika: Seyahat süresi 25 dakikaya düşüyor! Başkan Erdoğan, Gelibolu – Eceabat Devlet Yolu'nu açtı | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu – Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Açılan bu yolla birlikte seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düşerken, yıllık 161 milyon TL de tasarruf edilecek.