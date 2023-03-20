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Giriş Tarihi: 20.3.2023 16:23

Haliliye’de köpüklü su ile temizleniyor

Haliliye Belediyesi tarafından mahallelerde yürütülen hummalı çalışma ile sel felaketi sonrası devam eden temizlik çalışmalarının ardından sokaklar köpüklü su ile çamurdan arınıyor.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Haliliye’de köpüklü su ile temizleniyor

Şanlıurfa'da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ekipler çalışmalarını canla başla sürdürüyor.

Yağışının etkili olduğu ilk andan itibaren sahada olan Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaşamın normale dönmesi için mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarını yürütüyor. İlçe genelinde su baskınlarının fazla olduğu Karşıyaka, Ahmet Yesevi, Sancaktar, Veysel Karani, Süleymaniye ve Devteyşti Mahalleleri ve dere yatağı kenarların hummalı bir şekilde mücadele eden Haliliye Belediyesi, mahalleleri bir bir çamurdan arındırıyor. Çamurdan arındırdıkları sokakları arazözlerle yıkayan ekipler, köpüklü suyla yaptıkları çalışmalarla daha temiz bir Haliliye için selin bıraktığı tahribatı temizliyor.

Başkan Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla selin izleri silinmeye çalışılırken, tüm birimlerin sahadaki özverili çalışmaları devam ediyor.

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Haliliye’de köpüklü su ile temizleniyor
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