Hilmi Daşdemir’den Habertürk ve Kübra Par’a tepki: Bir daha olsa yine yayını terk ederim

"BURADA SAKİN OLUNACAK BİR DURUM YOK"

Kübra Par'ın orada sakin ol sakin ol demelerine karşın ben milli meselelerde sakin olamam arkadaş. Burada sakin olacak bir durum yok. Bu iki yüzlülüğe tepki gösterdim, göstermek gerekiyordu. İlk kez bir yayından ayrıldım. Çok haklı bir sebep ile terk ettim. Bir daha olsa yine terk ederdim. Milletin bir ferdi olarak bana yakışan budur.

"BEN BU ÜLKEDEN TARAFIM"

İşte babası Kayserili bir imam olan, annesi Osmaniyeli olan Hilmi Daşdemir'im. Aldığım eğitim, yaptığım işin bir önemi yoktur. Ama 15 Temmuz'da hiç kimse bir şey demeden ileri atılan bileğinden yaralanmış, dedesi Çanakkale'de şehit olmuş birisiyim. Tüm bunlarla birlikte Türkiye'ye bakıyorum. Dünyayı okuyorum. Benim taraflı olduğumu söylüyorlar. Evet, ben tarafım ve ben bu ülkeden tarafım. Rakamlarım tarafsızdır. Burada manipülasyon yapıyorsam birileri gelsin benimler tartışsın. Bakalım birlikte ne olmuş nereye gitmiş.

Ancak şükürler olsun ki, 2014 10 Ağustos'tan beri sadece 7 Haziran seçimlerinde yanıldım. Onun dışındaki seçimlerde de Allah lütfetti en iyi sonuçlar bizde oldu.