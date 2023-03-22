Video Haber CHP-HDP/PKK ilişkisi hakkında konuşması Habertürk'te engellenmişti: Hilmi Daşdemir o anları anlattı... | VİDEO HABER
CHP-HDP/PKK ilişkisi hakkında konuşması Habertürk'te engellenmişti: Hilmi Daşdemir o anları anlattı... | VİDEO HABER

CHP-HDP/PKK ilişkisi hakkında konuşması Habertürk'te engellenmişti: Hilmi Daşdemir o anları anlattı... | VİDEO HABER

22.03.2023 | 00:20

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Habertürk TV'de CHP - HDP/PKK ilişkisi hakkında konuşmasının engellendiği o anları anlattı...

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