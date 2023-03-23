CHP Yandaşı Can Ataklı’dan YSK üyelerine tehdit gibi sözler! Muhalefet gelirse yargılanacaksınız

Can Ataklı daha önce de 'Başkan Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük yangınlar olması lazım' ifadelerini kullanmış ve darbe imaları yapmıştı.

"DARBE YAPMAK ZOR PEKİ NELER OLABİLİR?"

"Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Darbe hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Teknik açıdan darbe yapmak bana göre çok zor. Peki neler olabilir? Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, büyük bir başka bir doğal felaket! Çok büyük sel, çok büyük yangınlar... Hani yani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya ülkenin her tarafı neredeyse… O kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak bir sel felaketi gibi… Ama esas en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi."

Can Ataklı'dan skandal sözler! "Erdoğan'ın gitmesi için büyük yangınlar lazım"