Haberler Gündem Haberleri İşte 7'li koalisyonun adayını belirleyen kirli siyaset: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyenler bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 27.3.2023 19:32 Son Güncelleme: 28.3.2023 08:56

İşte 7'li koalisyonun adayını belirleyen kirli siyaset: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyenler bakın kim çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından destek ziyaretinin ilkini HDP'ye gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun, "Kavgayı bitireceğiz" demesinin ardından HDP aday çıkarmayacaklarını açıkladı. HDP bununla da yetinmeyerek terör örgütüne üye olma suçundan aranması bulunan kişilerle 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na oy istedi. HDP’liler adına konuşma yapan Veysel Keser HDP, CHP gerçeğini gözler önüne serdi. Keser, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını bile HDP’nin siyaseti sağladı." dedi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İşte 7’li koalisyonun adayını belirleyen kirli siyaset: Kemal Kılıçdaroğlu’na oy isteyenler bakın kim çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesinin ardından Altılı Masa'dan peş peşe HDP güzellemeleri geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin HDP ile görüşebileceğini ifade etti. Akşener'in açıklamaları sorulan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, HDP'yi ziyaret etmemenin büyük bir eksiklik olacağını savundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Kılıçdaroğlu'nun temas kurma hakkı var" diyerek HDP'ye yeşil ışık yaktı.

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu desteği arkasına alarak ilk ziyaretini HDP'ye gerçekleştirdi. HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşmesinin ardından kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Kavgayı bitireceğiz" diyerek HDP'ye sinyal verdi. HDP bunun üzerine seçimlerde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. HDP'lilerin hız kesmeden 7'li koalisyonun seçimleri kazanmasına yönelik çalışmalara başladıkları görüldü. HDP'nin seçim çalışmasını yaptırdığı ve halka konuşma gerçekleştiren kişilerin ise terör örgütüne üye olma suçundan kayıtlarının olduğu ve arandıkları ortaya çıktı.

İşte 7'li koalisyonun adayını belirleyen kirli siyaset: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyenler bakın kim çıktı! | Video

KILIÇDAROĞLU'NU HDP'NİN SİYASETİ ADAY GÖSTERDİ

HDP'li silahlı terör örgütüne üye olma suçu ile beraber 7 aranma kaydı bulunan Veysel Keser'in söyledikleri 6'lı masanın HDP ittifakını gözler önüne serdi. Keser, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP'nin siyaseti sağladı. Zamanında sürekli olumlu siyaset yaparak onun dışındaki adayları desteklemeyeceğini deklare etti. Sürekli anketler yapılıyordu. Anket sonucunda da görüldü ki sadece HDP kilit partidir ve HDP'nin destekleyeceği aday üzerinden tek adam rejiminden kurtulunabilir. Bu şansı kaçırmamamız lazım" dedi.

"SEÇİM SONRASI HESAPLAŞACAĞIZ" DİYEREK KİN KUSTULAR

Başka bir HDP'li silahlı terör örgütüne üye olma suçu ile beraber aranma kaydı bulunan Birsel Ocak ise; adeta kinini kustu. Seçim sonrası hesaplaşacağız diyen Ocak, "Cenazelerimiz posta yoluyla babalarımıza torba ile verildi. Ne anamızın ne de babamızın o gün ki yaşadığı acıyı bizler unutmadık. Onu da not ettik. Gasp edilen irademize karşı hesaplaşacağız. Hesabını soracağız. Bunun hesabını sormak için bir sürece girdik" şeklinde konuştu.

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İşte 7'li koalisyonun adayını belirleyen kirli siyaset: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyenler bakın kim çıktı!
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