İşte 7'li koalisyonun adayını belirleyen kirli siyaset: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyenler bakın kim çıktı! | Video
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından destek ziyaretinin ilkini HDP'ye gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun, "Kavgayı bitireceğiz" demesinin ardından HDP aday çıkarmayacaklarını açıkladı. HDP bununla da yetinmeyerek terör örgütüne üye olma suçundan aranması bulunan kişilerle 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na oy istedi. HDP’liler adına konuşma yapan Veysel Keser HDP, CHP gerçeğini gözler önüne serdi. Keser, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını bile HDP’nin siyaseti sağladı." dedi.
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