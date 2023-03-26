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Haberler Galeri 6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'ndan 12 yıl önce PKK itirafı! Organik bağı varsa neden görüşüyorsun?
Giriş Tarihi: 26.03.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 15:03

6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'ndan 12 yıl önce PKK itirafı! Organik bağı varsa neden görüşüyorsun?

CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesinin ardından sosyal medya yeni bir video ile çalkalanmaya başladı. 12 Haziran 2011 yılında Genel Seçimler öncesi Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programına katılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönem BDP (şu anki HDP)'nin PKK terör örgütünün uzantısı olduğunu kabul ettiğini kendilerinin de böyle düşündüğünü söylemesi gündem oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi HDP ile buluşarak oy istemesinin ardından, sosyal medyada yayılan video sonrası Millet İttifak'ının terör örgütünün uzantısı HDP ile olan pazarlığı tekrar tartışmaya açıldı.

ATAKAN IRMAK
6’lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu’ndan 12 yıl önce PKK itirafı! Organik bağı varsa neden görüşüyorsun?

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesinin ardından sosyal medya yeni bir video ile çalkalanmaya başladı.

6’lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu’ndan 12 yıl önce PKK itirafı! Organik bağı varsa neden görüşüyorsun?

12 Haziran 2011 yılında Genel Seçimler öncesi Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programına katılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönem BDP (şu anki HDP)'nin PKK terör örgütünün uzantısı olduğunu kabul ettiğini kendilerinin de böyle düşündüğünü söylemesi gündem oldu.

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6’lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu’ndan 12 yıl önce PKK itirafı! Organik bağı varsa neden görüşüyorsun?

'PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE ORGANİK BAĞLARI VAR'

Sosyal medyada paylaşılan videoda Mehmet Ali Birand, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na BDP'yi PKK'nın bir uzantısı olup olmadığını sorması üzerine Kılıçdaroğlu,

6’lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu’ndan 12 yıl önce PKK itirafı! Organik bağı varsa neden görüşüyorsun?

'Bazen kendileri söylüyorlar, biz zaten oranın bir uzantısıyız şeklinde bir ifadeleri var. Bizim öyle görüp görmeme ötesinde organik ilişkilerinin olduğunu onlarda söylüyor' dediği belirlendi.

Kılıçdaroğlu'ndan 12 yıl önce PKK itirafı "Organik bağları var" | Video

6’lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu’ndan 12 yıl önce PKK itirafı! Organik bağı varsa neden görüşüyorsun?

HDP GÖRÜŞMESİ TEKRAR GÜNDEMDE

Son günlerde Millet İttifakı olarak HDP ile yapılan görüşmeyle gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2011 yılına ait röportaj sırasında söyledikleri sosyal medya kullanıcıları tarafından kendisine hatırlatılarak,

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