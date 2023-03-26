Giriş Tarihi: 26.03.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 15:03

6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'ndan 12 yıl önce PKK itirafı! Organik bağı varsa neden görüşüyorsun?

CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesinin ardından sosyal medya yeni bir video ile çalkalanmaya başladı. 12 Haziran 2011 yılında Genel Seçimler öncesi Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programına katılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönem BDP (şu anki HDP)'nin PKK terör örgütünün uzantısı olduğunu kabul ettiğini kendilerinin de böyle düşündüğünü söylemesi gündem oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi HDP ile buluşarak oy istemesinin ardından, sosyal medyada yayılan video sonrası Millet İttifak'ının terör örgütünün uzantısı HDP ile olan pazarlığı tekrar tartışmaya açıldı.