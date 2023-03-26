Kılıçdaroğlu'ndan 12 yıl önce PKK itirafı "Organik bağları var" | Video
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile görüşmesinin ardından sosyal medya yeni bir video ile çalkalanmaya başladı. 12 Haziran 2011 yılında Genel Seçimler öncesi Mehmet Ali Birand’ın sunduğu 32. Gün programına katılan Kemal Kılıçdaroğlu’nun o dönem BDP (şu anki HDP)’nin PKK terör örgütünün uzantısı olduğunu kabul ettiğini kendilerinin de böyle düşündüğünü söylemesi gündem oldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi HDP ile buluşarak oy istemesinin ardından, sosyal medyada yayılan video sonrası Millet İttifak’ının terör örgütünün uzantısı HDP ile olan pazarlığı tekrar tartışmaya açıldı.
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