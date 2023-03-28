PKK’dan 7’li koalisyona destek! Terör ve Güvenlik Uzmanı Başbuğ: Sürekli yakıp yıkmaktan bahseden bu yapı...

"BU SEÇİM HİÇBİRİNE BENZEMİYOR"

"Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor. Tarihi bir anlamı var" diyen Hozat, seçim sürecinde güçlü ve birlikte bir mücadele yürütülürse AK Parti ve Başkan Erdoğan'a seçimi kaybettireceklerini savundu.

Hozat, "Eylemsizlik kararını yeniden değerlendirdik. Seçimler bitene kadar eylemlerimize son verme ve seçimden sonra da yeni bir durum değerlendirme kararı aldık" sözleriyle de terör saldırılarını durdurduklarını söyledi.

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