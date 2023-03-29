AK PARTİLİLER İZMİR'DEN KOVULSUN

İzmir'de kalabalık bir meydanda yapılan sokak röportajında, bir kadın vatandaşın AK Partililere söyledikleri tepkilere neden oldu. AK Partililerin İzmir'de işi yok, bence siz İzmir'den gidin diyen vatandaş. Biz buranın vatandaşı değil miyiz diyenlere ise, "AK Partiler değil. Burası Atatürkçü'lerin. Eğer Atatürkçü isen AK Partiliyim" demeyeceksin dedi.

Sokak röportajında tepki çeken ifadeler: "AK Partililer İzmir'den kovulsun" | Video

Sokak röportajındaki bu anlar sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkilere neden oldu.