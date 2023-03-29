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Giriş Tarihi: 29.3.2023 15:56 Son Güncelleme: 29.3.2023 16:12

Sokak röportajında tepki çeken ifadeler: AK Partililer İzmir'den kovulsun

İzmir'de yapılan bir sokak röportajında, skandal anlar yaşandı. Röportaj yapan bir kadının AK Partililere yönelik kullandığı, " AK Partililerin İzmir'de işi yok. Burası Atatürkçü'lerin." ifadeleri tepki çekti. Kadın vatandaş kendisine 'biz bu vatanın evlatları değil miyiz?' diyen gence "O zaman AK Partili olmayacaksın." dedi.

Sokak röportajında tepki çeken ifadeler: AK Partililer İzmir’den kovulsun

İzmir'de yapılan bir sokak röportajında bir kadının sözleri tepki çekti. AK Partililerin İzmir'den kovulması gerektiğini söyleyen kadın, AK Partililerin İzmir'de işi yok, burası Atatürkçü'lerin ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİLER İZMİR'DEN KOVULSUN
İzmir'de kalabalık bir meydanda yapılan sokak röportajında, bir kadın vatandaşın AK Partililere söyledikleri tepkilere neden oldu. AK Partililerin İzmir'de işi yok, bence siz İzmir'den gidin diyen vatandaş. Biz buranın vatandaşı değil miyiz diyenlere ise, "AK Partiler değil. Burası Atatürkçü'lerin. Eğer Atatürkçü isen AK Partiliyim" demeyeceksin dedi.

Sokak röportajında tepki çeken ifadeler: "AK Partililer İzmir'den kovulsun" | Video

Sokak röportajındaki bu anlar sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkilere neden oldu.

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Sokak röportajında tepki çeken ifadeler: AK Partililer İzmir'den kovulsun
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