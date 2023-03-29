Sokak röportajında tepki çeken ifadeler: "AK Partililer İzmir'den kovulsun" | Video

İzmir'de yapılan bir sokak röportajında, skandal anlar yaşandı. Röportaj yapan bir kadının AK Partililere yönelik kullandığı, " AK Partililerin İzmir'de işi yok. Burası Atatürkçü'lerin." ifadeleri tepki çekti. Kadın vatandaş kendisine 'biz bu vatanın evlatları değil miyiz?' diyen gence "O zaman AK Partili olmayacaksın." dedi.