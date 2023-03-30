Kılıçdaroğlu’nun kadrosu netleşiyor: PKK’nın onayıyla başkan oldu, şimdi vekil olacak...

PKK'nın 'Kadın Alan Yapılanması' soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eski Diyadin Belediye Başkanı Hazal Aras'ın 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede Aras'ın, Kadın Alan Yapılanmasında sorumlu olduğu ve PKK tarafından hazırlanan listelerle başkanlığa getirildiğine ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aras'ın dijital dokümanlarında yapılan incelemelerde, PKK mensupları ile resimlerinin olduğu, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın resimlerinin olduğu tespit edildi. Aras ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, PKK ile bir bağlantısının olmadığını öne sürdü.
'ÖRGÜTÜN ÜST KADEMESİNİN ONAYIYLA BAŞKAN SEÇİLDİ'
Aras hakkında hazırlanan iddianamede teşhiste bulunan S.B. ifadesinde, Aras'ın KCK/TM (Koma Ciwaken Kürdistan-Kürdistan Halklar Topluluğu/Türkiye Meclisi) içerisinde KJA yapısı ile İdeolojik alanda faaliyetler yürüten kadrolu örgüt mensubu olduğunu söyledi. S.B., "Hazal Aras, kadro olarak tabir edilen ve tüm yaşamını terör örgütü faaliyetlerine adayan örgüt mensuplarındandır. HDP içerisinde siyaset yapan ve gerekse belediye başkanı olarak seçilen şahısların hiçbir zaman kendi iradeleriyle özgürce aday listelerini belirleyemediklerini, Türkiye'de yapılan genel ve yerel seçimlerde geçmişte adı BDP günümüzde HDP olan yasal siyasi partilerin terör örgütünün Kandil'de bulunan üst yönetimi tarafından belirlenmiş örgüt kadrolarından oluşan adayları listelerine dahil ederek yerel veya genel seçimlerde seçilmelerinin sağlandığını, bu sayede terör örgütünün KCK/TM adına faaliyet yürüten kadroları yerel yönetimlere ve milletvekili olarak meclise girmeleri sağlandığını Aras'ın da kadro olarak terör örgütünün üst kademesinin onayıyla belediye başkanı seçildiğini düşünüyorum" dedi.
KADIN AKADEMİLERİNDE SORUMLU
İddianamede ifadesi yer alan gizli tanık Ulaş ise, Aras'ın KCK Türkiye Yürütme üyesi olduğunu, çok sayıda görüşmeler yapmak için Kandil'e gidip geldiğini kaydetti. Gizli tanık Ulaş, Aras'ın KCK Türkiye Kadın yapılanması İdeolojik Alan merkezine bağlı olarak örgütsel çalışmalarda yer aldığını, bu kapsamda, Diyarbakır merkezli olarak kadın akademilerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğini aktardı. Ulaş, "Bu faaliyetleri sonrasında Kandil örgüt merkezi ve KJK Türkiye kadın hareketi tarafından 2014 yerel seçimlerinde Ağrı Diyadin İlçesi Belediye Eş başkanı seçilmesi sağlandı. Belediye Başkanı olduktan sonra örgütsel faaliyetlerine yerel yönetimler içerisinde devam etti" ifadelerini kullandı.
DURAN KALKAN VE SEMRA GÜZEL'LE KIRSALDA FOTOĞRAF
Aras'ın evinde yapılan aramalarda hakkında toplatma kararı bulunan örgütün kadın alan yapılanması ile ilgili dergiler ele geçirilirken, terör örgütü ideoloji doğrultusunda eğitim amaçlı olduğu değerlendirilen el yazısı notlar bulundu. Dijital verilerinin incelenmesinde Aras'ın PKK elebaşı Duran Kalkan ve Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan Semra Güzel'le kırsal alanda çekilmiş fotoğrafının bulunduğu ortaya çıktı.