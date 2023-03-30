Kılıçdaroğlu’nun kadrosu netleşiyor: PKK’nın onayıyla başkan oldu, şimdi vekil olacak...

'ÖRGÜTÜN ÜST KADEMESİNİN ONAYIYLA BAŞKAN SEÇİLDİ'

Aras hakkında hazırlanan iddianamede teşhiste bulunan S.B. ifadesinde, Aras'ın KCK/TM (Koma Ciwaken Kürdistan-Kürdistan Halklar Topluluğu/Türkiye Meclisi) içerisinde KJA yapısı ile İdeolojik alanda faaliyetler yürüten kadrolu örgüt mensubu olduğunu söyledi. S.B., "Hazal Aras, kadro olarak tabir edilen ve tüm yaşamını terör örgütü faaliyetlerine adayan örgüt mensuplarındandır. HDP içerisinde siyaset yapan ve gerekse belediye başkanı olarak seçilen şahısların hiçbir zaman kendi iradeleriyle özgürce aday listelerini belirleyemediklerini, Türkiye'de yapılan genel ve yerel seçimlerde geçmişte adı BDP günümüzde HDP olan yasal siyasi partilerin terör örgütünün Kandil'de bulunan üst yönetimi tarafından belirlenmiş örgüt kadrolarından oluşan adayları listelerine dahil ederek yerel veya genel seçimlerde seçilmelerinin sağlandığını, bu sayede terör örgütünün KCK/TM adına faaliyet yürüten kadroları yerel yönetimlere ve milletvekili olarak meclise girmeleri sağlandığını Aras'ın da kadro olarak terör örgütünün üst kademesinin onayıyla belediye başkanı seçildiğini düşünüyorum" dedi.