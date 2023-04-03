İYİ Parti’deki yumruklu kavganın perde arkası: Vazgeçin yoksa kan çıkacak

"KORAY AYDIN'IN EKİBİ İTİRAZ ETTİ"

A Haber ekranlarında İYİ Parti'deki kavgayı yorumlayan gazeteci Şebnem Bursalı, dikkat çeken bir kulis bilgisi aktardı. Bursalı, kavga sonrasında oylamanın ve sayımın durdurulduğunu, gece yarısı ise oy sayımının tekrar başlatıldığını ifade etti.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu'nun önerisi üzerine optik sayım ile oy sayımı yapıldığını aktaran Bursalı, "Bu durumda Koray Aydın'a 70 oy çıkıyor. Koray Aydın'ın ekibi buna itiraz ediyor ve normal sayım yapılması isteniyor. Koray Aydın'ın oyu bu durumda 210 çıkıyor." dedi.

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"VAZGEÇİN YOKSA KAN ÇIKACAK"

Bursalı şunları kaydetti:

"Koray Aydın'ın ekibi genel merkezi arıyor 'Optik okuyucu işinden vazgeçin yoksa kan çıkacak' ifadelerini kullanıyor. Koray Aydın Akşener'in FETÖ desteğiyle bu göreve geldiğini de söyleyen bir isim."