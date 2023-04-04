İYİ Parti'deki yumruklu kavganın perde arkası: Vazgeçin yoksa kan çıkacak | Video

İYİ Parti Ankara 2. Bölge milletvekili aday adaylığı için yapılan temayül yoklamasında çıkan yumruklu kavgayla ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaşıldı. A Haber ekranlarında İYİ Parti'deki kaos ortamını yorumlayan gazeteci Şebnem Bursalı, oy sayımı sırasında optik sayım ve normal sayım tartışması yaşandığını belirterek Koray Aydın'ın ekibin genel merkezi arayıp "Optik okuyucu işinden vazgeçin yoksa kan çıkacak" dediğini aktardı.