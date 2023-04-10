Temel Karamollaoğlu Türkiye’nin gururu olan SİHA’ları hedef aldı: Hepsi hikaye

DAHA ÖNCE DE İHA VE SİHA'LARI HEDEF ALMIŞTI

Karamollaoğlu, daha önce yaptığı bir açıklamasında da "İHA'da büyük patlama var onu görüyoruz. Ama diğer konularda henüz gereken adımları atabilmiş değiliz. Tank da öyle, diğer konular da öyle. Cumhurbaşkanı değişirse savunma sanayii çok daha hızlanır" ifadelerini kullanmıştı.

Temel Karamollaoğlu'ndan akla zarar sözler: Yine savunma sanayisini hedef aldı

İHA'lara yönelik hazımsızlığını her fırsatta dile getiren Karamollaoğlu, "Orada da biz yine dışarıya muhtacız. İHA'ları yapanlar, onun merceğini kendileri yapmıyor ki sadece programını biz yapıyoruz." demişti.