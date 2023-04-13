PKK’lıları salacağız

HDP'nin
paravan partisi
Yeşil Sol
Parti'den seçime
girecek olan
gazeteci Hasan Cemal, aday
tanıtım toplantısının ardından
PKK'nın yayın organına
yaptığı açıklamada, "Bu
düzeni değiştirmek için geliyoruz.
Bunun içinde elbette
Kürt sorununu çözmek
var. Elbette hapisteki bütün
tutsakların salınması var.
Her şeyi yeni baştan inşa
etmek zorundayız" dedi.
Hasan Cemal, PKK
terör örgütünün elebaşı
Abdullah Öcalan'dan,
diğer teröristler Cemil
Bayık'tan Murat Karayılan'a
kadar sık sık PKK kamplarına
giderek teröristlerle görüşmesiyle
tanınıyor.