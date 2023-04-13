Haberler Gündem Haberleri PKK’lıları salacağız
Giriş Tarihi: 13.4.2023

PKK’lıları salacağız

SABAH
PKK’lıları salacağız
HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'den seçime girecek olan gazeteci Hasan Cemal, aday tanıtım toplantısının ardından PKK'nın yayın organına yaptığı açıklamada, "Bu düzeni değiştirmek için geliyoruz. Bunun içinde elbette Kürt sorununu çözmek var. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var. Her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız" dedi. Hasan Cemal, PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'dan, diğer teröristler Cemil Bayık'tan Murat Karayılan'a kadar sık sık PKK kamplarına giderek teröristlerle görüşmesiyle tanınıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
PKK’lıları salacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA