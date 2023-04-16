14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kaldı. Bu süreçte siyasi partiler seçim çalışmalarına devam ederken, Ankara'da ittifaklarda hareketli saatler yaşanıyor. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından Demokratik Sol Parti'den de destek geldi.
"CUMHUR İTTİFAKI'NI DESTEKLEME KARARI ALDIK"
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Demokratik Sol Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Önder Aksakal ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için destek isteyen Yıldırım, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi Demokratik Sol Parti'ye ilettik" dedi.
Önder Aksakal, AK Parti'yi iade-i ziyarette bulundu. Burada Binali Yıldırım ile görüşme gerçekleştiren Aksakal, yaptığı açıklama, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bu seçimde destekleme kararı aldık." ifadelerini kullandı.
Aksakal ayrıca, seçimlere AK Parti listelerinden gireceklerini belirtti.
"BÜLENT ECEVİT YAŞASAYDI CUMHUR İTTİFAKI'NDA OLURDU"
Tüm bu yaşananların ardından Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, konuk olduğu bir programda, Cumhur İttifakı'na katılma kararıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eleştirilere yanıt verdi: "Ecevit yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu" | Video
"Anayasamızın ilk dört maddesine saygı duyan yapılarla beraber olmak her zaman bizim için öncelikti. Rahmetli Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in getirdiği bir kuraldı." diyen Önder Aksakal, Millet İttifakı'nın anayasanın ilk dört maddesiyle sorunu olduğunu ve Bület Ecevit'in yaşasaydı Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini ifade etti.
Aksakal, şu ifadeleri kullandı:
"Anayasamızın ilk dört maddesine saygı duyan yapılarla beraber olmak her zaman bizim için öncelikti. Rahmetli Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in getirdiği bir kuraldı. Millet İttifakı'nın bu ilk dört maddeyle sorunu var. Bülent Ecevit de yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu."