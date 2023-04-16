DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eleştirilere yanıt verdi: "Ecevit yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu" | Video
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, konuk olduğu bir programda, Cumhur İttifakı'na katılma kararıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. "Anayasamızın ilk dört maddesine saygı duyan yapılarla beraber olmak her zaman bizim için öncelikti. Rahmetli Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in getirdiği bir kuraldı." diyen Önder Aksakal, Millet İttifakı'nın anayasanın ilk dört maddesiyle sorunu olduğunu ve Bület Ecevit'in yaşasaydı Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini ifade etti.
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