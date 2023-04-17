Tahliye edilen Kobani sanıkları firar etti: Kobani davasının 3 sanığının kaçtığı tespit edildi

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısının dosyaya sunduğu 5 bin 268 sayfalık esas hakkında mütalaasında, soruşturma kapsamında 25 Eylül 2020 de düzenlenen operasyonda Ankara merkezli 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında Demirtaş ve Yüksekdağ ile Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in de arasında bulunduğu 32 kişinin tutuklandığı ifade edildi. Hakkında adli kontrol kararı verilen 3 sanığın ise yurt dışına kaçtıkları belirtilerek, "İddianamedeki toplam 108 sanıktan 36'sının bizzat yargılaması yapılmış olup, bunlardan 72 sanığın kaçak durumda olduğu, ayrıca hakkında adli kontrol kararı uygulanmaktayken bu karara uymayarak 'yurt dışına kaçtığı' anlaşılan 3 sanığın yer aldığı, yargılanan sanıklardan 18'nin tutuklu bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.
TAHLİYE OLDUKTAN SONRA KAÇTILAR
Mütalaada, 26 Nisan 2021'de görülmeye başlayan davada sanıklar Zeki Çelik, Berfin Özgü Köse ve Cihan Erdal'ın sağlık ve eğitim durumlarıyla uzun tutukluluk süreleri göz önüne alınarak tahliye edildikleri ancak adli kontrol hükümlerini yerine getirmeyerek firar ettikleri tespit edildi. Zeki Çelik, savunmasında koah hastası olduğunu söyleyerek haftada bir imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. Sonraki duruşmalara katılmayan ve adresinde bulunmayan Çelik, adına çıkarılan çağrılara da cevap vermedi.
HDP MYK üyesi olan Berfin Özgü Köse ise hayatında hiç yurt dışına çıkmadığını, davası olmadığı için de yurt dışı yasağının olmadığını dile getirerek, "Ailemle yaşadığım evden alındım zaten, oysaki çağrılsaydım gelirdim. 6 sene boyunca nasıl bir kaçma şüphesi yarattım ki bu yargılama başladıktan sonra benim gerçekten kaçabileceğim düşünüldü? Öncelikli olarak tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum" dedi. Köse 15 Haziran 2021'de adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Adli kontrol hükümlerine uymadığı tespit edilen Köse'nin de yeniden tutuklanması için yakalama kararı çıkarıldı.
KANADA'DA ÇIKTI
Aynı duruşmada tahliye edilen sanık Cihan Erdal ise Kobani olaylarının fitilini ateşleyen kararların alındığı 6 Ekim 2014'teki HDP MYK toplantısına katılıp katılmadığını hatırlamadığını, Ocak 2017'den itibaren Kanada'da doktora çalışmaları yaptığını, son 4 yıldır herhangi bir şekilde aktif siyasette bulunmadığını kaydetti. Adli kontrol hükümlerini defalarca ihlal eden Erdal'ı adresinde bulunamazken, ev arkadaşı C.D, Erdal'ın Kanada'ya gittiğini söyledi. Adalet Bakanlığından mahkemeye gönderilen yazıda da Erdal'ın bu ülkede olduğu aktarıldı.