Tahliye edilen Kobani sanıkları firar etti: Kobani davasının 3 sanığının kaçtığı tespit edildi

HDP MYK üyesi olan Berfin Özgü Köse ise hayatında hiç yurt dışına çıkmadığını, davası olmadığı için de yurt dışı yasağının olmadığını dile getirerek, "Ailemle yaşadığım evden alındım zaten, oysaki çağrılsaydım gelirdim. 6 sene boyunca nasıl bir kaçma şüphesi yarattım ki bu yargılama başladıktan sonra benim gerçekten kaçabileceğim düşünüldü? Öncelikli olarak tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum" dedi. Köse 15 Haziran 2021'de adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Adli kontrol hükümlerine uymadığı tespit edilen Köse'nin de yeniden tutuklanması için yakalama kararı çıkarıldı.

KANADA'DA ÇIKTI

Aynı duruşmada tahliye edilen sanık Cihan Erdal ise Kobani olaylarının fitilini ateşleyen kararların alındığı 6 Ekim 2014'teki HDP MYK toplantısına katılıp katılmadığını hatırlamadığını, Ocak 2017'den itibaren Kanada'da doktora çalışmaları yaptığını, son 4 yıldır herhangi bir şekilde aktif siyasette bulunmadığını kaydetti. Adli kontrol hükümlerini defalarca ihlal eden Erdal'ı adresinde bulunamazken, ev arkadaşı C.D, Erdal'ın Kanada'ya gittiğini söyledi. Adalet Bakanlığından mahkemeye gönderilen yazıda da Erdal'ın bu ülkede olduğu aktarıldı.

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