İYİ Parti’de sular durulmuyor... Küfürbaz aday tepkisi istifa ettirdi

Listenin başına getirilen Gürban'ın Gaziantep'teki partililerin adayı olmadığını söyleyerek istifa kararını açıklayan Mustafa Altunbaş, "Çok çalışacağına, emek vereceğine para biriktir. Paran olursa hemen oturursun birinci sıraya. Bizdeki durum da bunu gösteriyor. Adamın parası varmış, gidip para babalarını bulup kendisini birinci sıraya yazdırdı" şeklinde tepki gösterdi.

Gürban'ın seçilmemesi için elinden gelen çabayı sergileyeceğini söyleyen Mustafa Altunbaş, "Parti ile hiçbir ilişkisi yokken birilerini araya koyarak birinci sıradan olması bize yanlış geldi. O nedenle de istifa ediyorum. Son ilk kongresinde genel merkezde 2-3 genel başkan yardımcısı Gaziantep'e müdahale ettiler. Bize bir aday dayatarak 'bu bizim il başkanı adayımız, bunu seçeceksiniz' dediler. Onlara rağmen biz de teşkilat olarak istediğimiz ismi aday gösterdik. Onlara rağmen bizim istediğimiz aday seçildi. Şimdi aynı durumu milletvekili seçiminde de yapıyorlar. İstedikleri bir ismi birinci sıraya koyarak 'bu bizim adayımızdır, destekleyeceksiniz' diyorlar. Yok öyle bir şey! Siyasette böyle bir şey olamaz ve bunu kabullenmemiz mümkün değildir. İYİ Parti'ye destek vermeyeceğim, bu birinci sıradaki adayı çıkartmamak için de elimden gelen her türlü çabayı sergileyeceğim" dedi.

Öte yandan Gürban'ın partiden aday gösterilesine yönelik tepkiler de artarak ediyor. İYİ Parti Mersin Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'da bu duruma tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Gürban hakkında piyasa dolandırıcılığı iddialarının yer aldığı bir haberi paylaşan Çıray, "Bir oyun bile çok önemli olduğu bir seçime giderken... Diğer sürpriz isimler gibi... Seçmen nezdinde bizi yıpratan bu şahsı partimize aday olarak kim önerdi? Partiyi kim sabote etti? Niye geri çekilmedi?" yorumunu yaptı.

İL BAŞKANI KÜFÜRLERİ "HAFİF" BULMUŞ

Gürban ile ilgili iddiaları yanıt veren İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Başaran ise, partisinin birinci sıra milletvekili adayı hakkında sosyal medyada yer alan "küfürbaz, dolandırıcı ve borsa spekülatörü olduğu" yönündeki iddialara cevap vererek, "Birinci sıradaki adayımız, Gaziantep'te çok fazla değilse bile Türkiye genelinde tanınırlığı yüksek. Ben de sonradan araştırdım. Bir baba olarak küfür kesinlikle savunulamaz. Bir baba olarak kız çocuğunuza, 8 yaşındaki kız çocuğunuza, eşinize yapılmış bir küfre karşı nasıl bir tepki verirsiniz? Bu arkadaşımız da bir tepki vermiş ve bunu Twitter üzerinden vermiş. Abartılı bir şekilde ama karşı taraftan yapılan küfrü gördüğünüzde, arkadaşımızın abartılı küfrü bile hafif kalıyor" diye konuştu.

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Gürban hakkındaki dolandırıcılık iddialarına da yanıt veren Başaran, "Arkadaşımız 'dolandırıcı' denilerek suçlanıyor. Arkadaşımız 'Şunu al' diyor, alıp kazandığı zaman hayranları 'baba' diyor. O kağıt kaybettiği zaman 'dolandırıcı' diyorlar. Böyle bir şey yok. Dosyasına da baktırttık. Dosyalarında da trafik cezası kadar ceza yemiş. Ben bu konuda araştırmayı ne genel merkezden ne de devletten daha büyük araştırma yapabilecek pozisyonda değilim. Savcılıktan adaylık belgesini almış, bunu benim yargılama gibi, kamuoyunun yargılama gibi bir durumu olabilir mi? Olamaz. Kriter olarak illaki avukat, doktor mu olmalı? Türkiye'nin en büyük borsa uzmanından bahsediyorsunuz ve bitmiş bir ekonominin yönetimine gelecek bir ülkeden bahsediyorsunuz. Hangi dalda uzman ekibiniz olmayacak. Eksiğiniz varsa dışarıdan ihraç edeceksiniz. İhraç etmektense bedenden koymak var ve bu arkadaş Antepli. AK Parti'de, MHP'de bir tane borsacı var mı? Demek ki en doğru kriter bizdeymiş. Demek ki başarılı bir iş adamı ki bu pozisyonda" dedi.

Mustafa Altunbaş'ın istifasına ilişkin iddialara da cevap veren Başaran "İstifa edecek olan adayımızın bizim kendi içerimizde yaptığımız oylamada en çok istenilen bir abimiz ama umarım ki istifa etmiyordur, etmeyecektir. Partiden istifa etmemesi, adaylıktan istifa etmesi bence ayrıca bir hata olur" diye konuştu.

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