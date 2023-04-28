Seçim tarihi yaklaştıkça seçim kampanyaları ve reklam filmlerine de ağırlık verilmeye başlandı. Yıllardan beri Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin ise bu alanda beğeni toplayan işlere imza attıkları biliniyor.
DİKKAT ÇEKEN "HAYDİ" DETAYI!
Öte yandan 7'li koalisyon Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir seçim kampanyası paylaştı. Paylaşılan videoda Cumhurbaşkanı Adayı olma iddiası taşıyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal da yer alırken bir detay dikkatlerden kaçmadı.
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyondan AK Parti sloganıyla seçim kampanyası! | Video
AK PARTİ İLE ÖZDEŞLEŞTİ
AK Parti 10 gün önce 'Haydi' diye bir rap şarkısı yapmıştı. Yine AK Parti ile "Haydi Bir Daha" sloganı ve şarkısının da özdeşleştiği biliniyor.
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyondan AK Parti sloganıyla seçim kampanyası! | Video
"HAYDİ BİR DAHA"DAN ESİNLENDİLER!
İşte 7'li koalisyonun son seçim kampanyası da AK Parti'nin söz konusu "Haydi" sloganını akıllara getirdi.