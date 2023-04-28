AK PARTİ İLE ÖZDEŞLEŞTİ

AK Parti 10 gün önce 'Haydi' diye bir rap şarkısı yapmıştı. Yine AK Parti ile "Haydi Bir Daha" sloganı ve şarkısının da özdeşleştiği biliniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyondan AK Parti sloganıyla seçim kampanyası! | Video

"HAYDİ BİR DAHA"DAN ESİNLENDİLER!

İşte 7'li koalisyonun son seçim kampanyası da AK Parti'nin söz konusu "Haydi" sloganını akıllara getirdi.