Video Haber Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyondan AK Parti sloganıyla seçim kampanyası! | Video
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyondan AK Parti sloganıyla seçim kampanyası! | Video

Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyondan AK Parti sloganıyla seçim kampanyası! | Video

28.04.2023 | 21:12

7'li koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden bir video paylaştı. Videoda Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı iddiasıyla yola çıkan isimler 'Haydi' sloganıyla vatandaşa sesleniyor. İşte 7'li koalisyonun bu seçim kampanyasının yıllardır AK Parti ile özdeşlemiş 'Haydi Bir Daha' sloganıyla benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

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