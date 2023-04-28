Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyondan AK Parti sloganıyla seçim kampanyası! | Video

7'li koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden bir video paylaştı. Videoda Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı iddiasıyla yola çıkan isimler 'Haydi' sloganıyla vatandaşa sesleniyor. İşte 7'li koalisyonun bu seçim kampanyasının yıllardır AK Parti ile özdeşlemiş 'Haydi Bir Daha' sloganıyla benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.