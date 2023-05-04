Şehit öğretmen Aybüke’nin babası, SABAH’a konuştu: Gurur duyduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 Mayıs günü Konya'da yaptığı açık hava toplantısında "Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk." sözleriyle müjdeyi duyurmuştu.
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiğini belirmesini memnunlukla karşıladıklarını belirten Şehit Aybüke Şenay Yalçın'ın Babası Sadık Yalçın" Bu açıklama bizi mutlu etti ve gururlandırdı.
Bu bölgelerde bu güzel vatanın birliği, bütünlüğü ve bekası için görev yaparken şehit olan askerimizin, polisimizin, öğretmenimizin ve diğer kişilerin isimleri sonsuza dek yaşaması için, şehit olanların isimleri verilmesi boşuna şehit olunmadığının, buralar bizimdir diyerek o hainlere verilmiş en güzel örneğidir, cevabıdır.
Emeği geçen herkesten Allah Razı Olsun, kızımın adı artık Cudi dağlarında yaşayacak, bizler için büyük bir onurdur.
Hain terör örgütü şunu iyi bilsin, bu güzel vatan için canlarını seve seve verecek, Türkiye Cumhuriyetini böldürmeyecek, kimseye verilecek bir karış toprağımızın olmadığı söyleyen ve ispatlayan nice Aybüke ler var" dedi.
Şenay Aybüke Yalçın, Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atanmış, ailesinin "Kızım oralar tehlikeli dediğimde; ben gitmezsem, o gitmezse oradaki bizim çocuklarımıza kim eğitim verecek" demişti.
Bu vatana millete hayırlı evlat olarak yetişmelerine kim sağlayacak diyerek göreve başlamış,7 ay görev yaptıktan sonra 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik hain terör örgütü PKK saldırısında, karne dağıttıktan sonra evine gittiği sırada yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.