Şehit öğretmen Aybüke’nin babası, SABAH’a konuştu: Gurur duyduk





Bu ülke sahipsiz değil, buralar bizim diyenlere de iyi bir cevap. Türkiye Cumhuriyeti'nin her karış toprağı ben Türküm diyenlerindir. Bu Kürdi, Lazı ile bir bütündür, kimse bizi bölemeyecek, şanlı Türk bayramız sonsuza dek dalgalanacak.