BBP Genel Başkanı Destici’den İnce’nin adaylıktan çekilmesine ilişkin açıklama: Kumpas var...

BBP Genel Başkanı Destici, A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:
MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ
"Bir cumhurbaşkanı adayı seçime iki gün kala hakkında çıkarılan bir takım kaset iddiaları, kumpaslarla ve şantajlarla cumhurbaşkanı adaylığından çekilme zorunda bırakılıyor. Her ne kadar kendi açıklaması 'Hiçbir bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde bütün suçu bize atacaklar.' Dese de gerçek sebebinin o olmadığını biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki muhannet bir grubun bu işi yaptığı çok açık ve net. Kılıçdaroğlu hedef saptırmak için 'Ben yapmadım Rusya yaptı' diyor.
Mustafa Destici: "Muharrem İnce'ye ve ailesine yapılmış bir kumpas var" | Video
Komedi yani. Burada Muharrem İnce'ye ve ailesine yapılmış bir kumpas ve şantaj var. Partisine, seçmenine şantaj var. Muharrem İnce'nin oyları yüzde 10'un üzerine çıkmıştı. Yani yaklaşık 5 milyondan fazla bir seçmenden bahsediyoruz. Aslında Kılıçdaroğlu ve çevresindeki ekibin yapmış olduğu bu kumpas, bu seçmene de yapılmıştır. Bunların hakları gasp edilmiştir. Seçmen mağdur edilmiştir. Onlara yapılmış bir saldırıdır. O seçenek ortadan kaldırılmıştır. O seçmen bu şuurla hareket edecektir. Bence çekilmemesi lazımdı. Dik durması lazımdı.
Mustafa Destici: "Kılıçdaroğlu vaatleriyle terör örgütünü cesaretlendirdi" | Video
"KILIÇDAROĞLU, HDP VE TERÖR ÖRGÜTÜNE SÖZ VERDİ"
Tek umutları Kılıçdaroğlu. Diyor ya hani sana söz… Yani ABD'ye dedi ki, 'Sana söz Suriye'nin kuzeyinde PKK devletinin kurulmasına müsaade edeceğim' dedi. Ne diyor şimdi Ahmet Türk, Pervin Buldan '14 Mayıs'tan sonra özerkliği alacağız' diyor. HDP ile gitti görüştü, sana söz dedi 'Apo'yu da, 40 bin insanımızın katilini de, binlerce polisimizin, güvenlik korucumuzun katili Abdullah Öcalan'a 'Sana söz', Demirtaş'a dedi ki 'Sana söz', Kavala'ya dedi ki 'Sana söz sizleri çıkaracağım' dedi. Bunu da zaten açıktan söylüyor.
"KILIÇDAROĞLU VAATLERİYLE TERÖR ÖRGÜTÜNÜ CESARETLENDİRDİ"
Bütün bu haberlerde gördüğümüz nedir, PKK'nın onun siyasi uzantısı HDP'nin ve diğer terör örgütlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği çok anıt ve net. Hepsi açıktan söylüyor. Onu bir umut olarak görüyorlar. Kılıçdaroğlu bunlar cesaretlendirdi. Her konuşmasında, 'Özerklik vereceğim', 'Suriye'nin kuzeyinde PYD olsun Kayyumları geri atayacağım. Demirtaş için 'Suçu ne?' diyor."