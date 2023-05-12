BBP Genel Başkanı Destici’den İnce’nin adaylıktan çekilmesine ilişkin açıklama: Kumpas var...

BBP Genel Başkanı Destici, A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

"Bir cumhurbaşkanı adayı seçime iki gün kala hakkında çıkarılan bir takım kaset iddiaları, kumpaslarla ve şantajlarla cumhurbaşkanı adaylığından çekilme zorunda bırakılıyor. Her ne kadar kendi açıklaması 'Hiçbir bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde bütün suçu bize atacaklar.' Dese de gerçek sebebinin o olmadığını biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki muhannet bir grubun bu işi yaptığı çok açık ve net. Kılıçdaroğlu hedef saptırmak için 'Ben yapmadım Rusya yaptı' diyor.

Mustafa Destici: "Muharrem İnce'ye ve ailesine yapılmış bir kumpas var" | Video