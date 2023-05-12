Video Haber Mustafa Destici: "Kılıçdaroğlu vaatleriyle terör örgütünü cesaretlendirdi" | Video
Mustafa Destici:

Mustafa Destici: "Kılıçdaroğlu vaatleriyle terör örgütünü cesaretlendirdi" | Video

12.05.2023 | 09:01

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, A Haber canlı yayınına katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu. Destici "Kemal Kılıçdaroğlu vaatleriyle terör örgütünü cesaretlendirdi. HDP ve terör örgütüne söz verdi" dedi.

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