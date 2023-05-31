Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ’sistem’ tartışmalarına yanıt: Milletimiz son noktayı koymuştur...

"MİLLETİMİZİN EMANETİNE HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ GÖLGE DÜŞÜRMEYECEĞİZ"

29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına kavuşacağız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını büyük bir coşku ile kutlayacağız. Türkiye Yüzyılı ülkemizi muassır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşıyacak. Türkiye Yüzyılı, istikrar harbi ruhu ile 85 milyonun sırt sırta vererek istikbali inşa etmesidir. Milletimiz 14 Mayıs'ta bunun ilk adımını Meclis'te atmıştı. Yüzde 52,18 oy oranı ile şahsımıza 5 yıl daha hizmet etme imkanı sunan kardeşlerimizin sorumluluğunu yüreğimizde taşıyoruz. Nasıl 21 yıldır milletin emanetine sahip çıktıysak, bundan sonra da buna gölge düşürmeyeceğiz.

Yürütmesi, yasaması, yargısı ile, devletin organları ile uyumlu bir işbirliği çok önemli. Bizim gibi bunun sıkıntısını çekmiş bir ülke için bu hayati derecede önemlidir.