Başkan Erdoğan'dan 'sistem' tartışmalarına yanıt: "Milletimiz son noktayı koymuştur" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay’ın 161. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin halktan bir kez daha onay aldığını belirterek, "Koalisyonlar devri artık tamamen kapanmıştır." dedi.
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