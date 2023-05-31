Başkan Erdoğan'dan 'sistem' tartışmalarına yanıt: "Milletimiz son noktayı koymuştur" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay’ın 161. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin halktan bir kez daha onay aldığını belirterek, "Koalisyonlar devri artık tamamen kapanmıştır." dedi.