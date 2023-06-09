İşte teslim olan teröristlerin son hali! Sözde elebaşları sefa elemanlar sefalet içinde

Komandolar bölgede iğneyle kuyu kazar gibi teröristlerin bütün inlerine ve mağaralarına giriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları sonucu kaçamayacaklarını anlayan teröristler de teslim olmayı sürdürüyor.
Millî Savunma Bakanlığı, 4 Haziran'da sosyal medya hesaplarından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan 2 teröristin daha görüntülerini paylaşmıştı.
Mağaradan çıkarak teslim olan biri kadın olmak üzere iki teröristin görüntüsü, teröristlerin sefalet içindeki yaşamlarını gözler önüne serdi.
Teröristlerin girilemez dediği her yere giren Mehmetçik bu kez de Hale Dağındaki mağaraya yaptığı operasyonda çok miktarda el yapımı patlayıcı ve silahla birlikte iki teröristi ele geçirdi.
YÜRÜMEKTE BİLE ZORLUK ÇEKİYORLAR
Açlıktan yürümekte bile zorluk çeken teröristlerin bu görüntüsü, örgütün sözde üst yönetimi tarafından kaderlerine terkedildiklerini açıkça ortaya koyuyor.
Güvenlik kaynakları, teslim olan iki teröristten birinin yapılan sağlık muayenelerinde uzun süreli açlık sebebiyle bağırsaklarının delindiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Dağlardaki teröristlerin yaşadığı sefaleti gözler önüne seren onlarca görüntüye rağmen kaynaklara yansıyan diğer fotoğraflarda PKK/KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Eşbaşkanı olan "Cuma" kod adlı terörist Cemil Bayık'ın sıcak yemekler ile donatılmış yer sofrasında arkadaşlarıyla birlikte ziyafet çekmeye devam ettiği açıkça görülüyor.
AVRUPA'DA KURULAN TERÖR TUZAĞINA DÜŞÜYORLAR
Teslim olan teröristlerden birinin Suriye diğerinin ise bir Avrupa ülkesi başkentinde ailesi ile birlikte yaşarken kandırılarak örgüte katıldıkları öğrenildi.
MİT'TEN BİR OPERASYON DAHA
MİT Başkanlığı tarafından PKK/KCK-PYD/YPG bölücü terör örgütüne karşı yürütülen çalışmalar neticesinde örgütün sözde Münbiç İstihbarat yapılanması içerisinde görev alan Amara Sena kod adlı Helin İşenme'nin Türkiye'ye geçiş arayışında olduğu bilgisi elde edildi.
MİT Başkanlığı'nca sağlanan istihbari destek ile Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla Helin İşenme, Türkiye'ye geçmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.
Örgütün kırsal kadrosuna 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Helin İşenme, yargılanmak üzere güvenlik güçleri'ne teslim edildi.