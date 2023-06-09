Video Haber Suriye'de terör operasyonu! Münbiç istihbaratı içinde yer alan Helin İşenme yakalandı | Video
Suriye'de terör operasyonu! Münbiç istihbaratı içinde yer alan Helin İşenme yakalandı | Video

Suriye'de terör operasyonu! Münbiç istihbaratı içinde yer alan Helin İşenme yakalandı | Video

09.06.2023 | 10:17

MİT'in istihbari desteği ile Suriye Milli Ordusu’na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensubu "Sterk/Amara Amed/Sena" kod adlı Helin İşenme, Türkiye’ye geçmek üzereyken yakalandı.

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