Suriye ve Irak’ta PKK’ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, saldırı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, "Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi. Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde de 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. ANKARAŞIRNAK'IN Cizre ilçesinde 5 Haziran'da uzun namlulu silahla tarandıktan sonra ateşe verilen otomobilde şehit olan güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in faili yakalandı. Kimliği tespit edilen terör örgütü PKK/KCK üyesi Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İlmin'in, terör örgütünün gençlik yapılanması DGH ve YPS'de kırsal alana eleman aktarımı ve işbirlikçilik faaliyetlerini yürüttüğü bildirildi. Ömer ÇETİN / SABAH