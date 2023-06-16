Haberler Gündem Haberleri Suriye ve Irak’ta PKK’ya ağır darbe
Giriş Tarihi: 16.6.2023

Suriye ve Irak’ta PKK’ya ağır darbe

Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde 16, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde de 6 PKK’lı öldürüldü

Suriye ve Irak’ta PKK’ya ağır darbe
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, saldırı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, "Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi. Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde de 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. ANKARA

ŞEHIDIN KANI YERDE KALMADI
ŞIRNAK'IN Cizre ilçesinde 5 Haziran'da uzun namlulu silahla tarandıktan sonra ateşe verilen otomobilde şehit olan güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in faili yakalandı. Kimliği tespit edilen terör örgütü PKK/KCK üyesi Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İlmin'in, terör örgütünün gençlik yapılanması DGH ve YPS'de kırsal alana eleman aktarımı ve işbirlikçilik faaliyetlerini yürüttüğü bildirildi. Ömer ÇETİN / SABAH
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye ve Irak’ta PKK’ya ağır darbe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA