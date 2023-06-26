Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'nin kuzeyi Münbiç'te operasyon: 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 26.6.2023 12:52 Son Güncelleme: 26.6.2023 13:06

SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'nin kuzeyi Münbiç'te operasyon: 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşikatı (MİT) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Halit TURAN Halit TURAN
SON DAKİKA | MİT’ten Suriye’nin kuzeyi Münbiç’te operasyon: 11 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesinde düzenlediği operasyonda, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi sınırındaki Münbiç alanında faaliyet gösteren 11 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.

MİT, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesine süreç içerisinde gerçekleştirilen roket ve havan saldırıları ile eylem amacıyla geçiş yapan terörist unsurların sevk edildiği nokta olarak tespit ettiği, Münbiç temas hattındaki PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait barınma alanlarını yakın takib aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile birlikte karadan ve havadan yürütülen hassas keşif ve takip çalışmaları sonrasında operasyon için düğmeye basıldı. MİT'e bağlı özel ekipler tarafından 25 Haziran gecesi, Münbiç temas hattında belirlenen noktalara eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde toplam 11 terörist unsur etkisiz hale getirilirken, ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait bir yerleşke de imha edildi.

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SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'nin kuzeyi Münbiç'te operasyon: 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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