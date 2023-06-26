Video Haber SON DAKİKA: MİT'ten Suriye'nin kuzeyi Münbiç'te operasyon: 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi | Video
SON DAKİKA: MİT'ten Suriye'nin kuzeyi Münbiç'te operasyon: 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi | Video

SON DAKİKA: MİT'ten Suriye'nin kuzeyi Münbiç'te operasyon: 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi | Video

26.06.2023 | 13:09

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşikatı (MİT) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi.

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SON DAKİKA: MİT’ten Suriye’nin kuzeyi Münbiç’te operasyon: 11 PKK’lı etkisiz hale getirildi | Video 01:25
SON DAKİKA: MİT'ten Suriye'nin kuzeyi Münbiç'te operasyon: 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi | Video 26.06.2023 | 13:09
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