CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, fondaş TELE 1 televizyonunda yaptığı açıklamada teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkında skandal ifadeler kullanan Merdan Yanardağ'ı ziyaret edeceklerini duyurdu.
CHP'den bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a ziyaret kararı! Özel heyet oluşturdular | Video
"KILIÇDAROĞLU GÖREVLENDİRDİ"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğrudan ziyaret talimatı verdiğini belirten Sarıgül, "CHP Yanardağ için heyet oluşturdu Kılıçdaroğlu arkadaşları görevlendirdi. Ben de o heyet içindeyim. Merdan Yanardağ'ı ziyaret edeceğiz" şeklinde konuştu.
KILIÇDAROĞLU YANARDAĞ'A SAHİP ÇIKMIŞTI
Kemal Kılıçdaroğlu, bebek katili Öcalan'a methiyeler dizen, 'filozof' güzellemesi yapan Merdan Yanardağ'a sahip çıkmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır." demişti.
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BEBEK KATİLİNE ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini söylemişti. Teröristbaşını filozofa benzeten Yanardağ, "Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" ifadesini kullanmıştı. Skandal ifadelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatmıştı.