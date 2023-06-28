CHP’den bebek katili Öcalan’ı öven Merdan Yanardağ’a ziyaret kararı! Özel heyet oluşturdular

KILIÇDAROĞLU YANARDAĞ'A SAHİP ÇIKMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu, bebek katili Öcalan'a methiyeler dizen, 'filozof' güzellemesi yapan Merdan Yanardağ'a sahip çıkmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır." demişti.

Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler | Video

BEBEK KATİLİNE ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini söylemişti. Teröristbaşını filozofa benzeten Yanardağ, "Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" ifadesini kullanmıştı. Skandal ifadelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatmıştı.