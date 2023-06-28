CHP'den bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a ziyaret kararı! Özel heyet oluşturdular | Video

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdıktan sonra tutuklanan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a CHP'nin desteği sürüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Yanardağ'ı ziyaret için özel heyet oluşturdu. Gelişmeyi duyuran CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Kılıçdaroğlu arkadaşları görevlendirdi. Ben de o heyet içindeyim. Merdan Yanardağ’ı ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.