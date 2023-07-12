Haberler Gündem Haberleri Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti! Kadıköy çöp kokusundan geçilmiyor
Giriş Tarihi: 12.7.2023 10:04

Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti! Kadıköy çöp kokusundan geçilmiyor

Kadıköy'de ve kent genelindeki bazı metro istasyonlarında toplanmayan çöpler kötü görüntü ve kokuya neden oldu. Bölge esnafı oluşan çöp yığınlarından ve kötü kokudan rahatsızlıklarını dile getirirken, çöpleri toplamayan CHP'li belediyeye de isyan etti.

AA
Vatandaş CHP’li belediyeye isyan etti! Kadıköy çöp kokusundan geçilmiyor

Rasimpaşa Mahallesi'nde kafe ve lokantaların bulunduğu Karakolhane Caddesi'nde çöpler konteynerlerden sokaklara taştı.

Havanın sıcak olması nedeniyle biriken çöpler etrafa kötü koku yayılmasına yol açtı.

Caddede fırıncılık yapan İbrahim Dağlar, birkaç gündür sokakta çöplerin toplanmadığını söyledi.

Dağlar, "Zaten buradaki esnaf hep yiyecek-içecek üzerine. Hijyen konusundaki sıkıntı esnaf olarak bizi etkiliyor. Bu konudan rahatsızız. Yani işçiler eylem yapıyorsa belediye kendi imkanlarıyla başka türlü de bunları buradan aldırabilir. Yani en azından biraz toparlayıp bu kokuların, pisliğin yayılmasını önleyebilirdi." şeklinde konuştu.

İl genelindeki bazı metro istasyonlarında da çöplerin toplanmadığı, çöp kutularından etrafa saçıldığı görüldü.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'na üye işçiler, Kadıköy Belediyesinin bahçesinde ücretlerinin artırılması için eylem yapmıştı.

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Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti! Kadıköy çöp kokusundan geçilmiyor
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