İmamoğlu’nun ihanet toplantısı ifşa olmuştu! CHP’de kavga büyüyor: O isme MYK yasağı

ZOOM TOPLANTISINDA SÖZ ALDI

Kılıçdaroğlu'nun 5 gün önce CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e Gökhan Günaydın ile ilgili kararını bildirdiğini ve Özel'in de bu gelişmeden Günaydın'ı haberdar ettiği aktarıldı.

Aktarılan bir diğer bilgiye göre ise söz konusu toplantıda İmamoğlu'nun, "Gökhan Bey, Parti Meclisi galiba sizin tarafta yürüyordu değil mi yanlış mu biliyorum?" sorusu, Günaydın'ın da bilgilendirme yapması Kılıçdaroğlu'nda bardağı taşıran damla oldu.